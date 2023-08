Fisco: Kelany (Fd'I), chiuse 1.200 p.i. "apri e chiudi", storica battaglia vinta da governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Agenzia delle entrate in due mesi chiude oltre 1.200 partite iva di società farlocche, create ad arte per eludere il fisco ed altre 500 sono soggette a controlli accurati. Questo grazie alla storica battaglia di Fratelli d'Italia sulle società 'apri e chiudi', che ha trovato ingresso nella legge di bilancio". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany. "È la dimostrazione che le ricette del governo Meloni funzionano, perché frutto di una visione politica chiara, pragmatica e ben definita. Combattere l'evasione fiscale e le frodi è un imperativo e si declina con azioni concrete come questa", conclude.(Rin)