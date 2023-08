Francia: la Senna è troppo inquinata, salta gara para-triathlon, timori per Olimpiadi 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I livelli di inquinamento nella Senna, il fiume che attraversa Parigi, hanno costretto a cancellare una gara di para-triathlon organizzata in preparazione delle Olimpiadi che la capitale francese ospiterà il prossimo anno. "Il campione di laboratorio aveva un livello leggermente troppo alto" del batterio E. coli”, ha riferito l'assistente sportivo del sindaco di Parigi, Pierre Rabadan, citato dai media francesi. La cancellazione dell'evento segue quella avvenuta due settimane fa di una gara di nuoto in acque libere, sempre legata ai Giochi del 2024, a causa dell'eccessivo livello d'inquinamento. Mentre si indaga sulla causa dell'elevata presenza di E. coli nelle acque del fiume, Tony Estanguet, capo del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi 2024, ha sottolineato che non esiste un "Piano B" in vista della manifestazione sportiva prevista il prossimo anno. "Non c'è soluzione per spostare l'evento, il triathlon e il nuoto in acque libere si terranno nella Senna il prossimo anno", ha affermato Estanguet. (Frp)