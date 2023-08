Sanità: Beduschi su peste suina in lombardia, indispensabile adozione massime misure di precauzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si è tenuta questa mattina la cabina di regia con gli Assessorati e le Direzioni Generali Welfare e Agricoltura di Regione Lombardia, l'ATS di Pavia, l'IZSLER (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna) e Vincenzo Caputo, Commissario Straordinario alla PSA (Peste Suina Africana). Tema dell'incontro il riscontro arrivato ieri, 18 agosto, da parte del laboratorio del Centro di Referenza Nazionale, della positività alla PSA in un allevamento suino della provincia di Pavia, sito nel comune di Montebello della Battaglia, già ricompreso nella recente zona di restrizione I. Un anomalo aumento della mortalità ha fatto sorgere il sospetto di PSA al proprietario dell'azienda, un piccolo allevamento di suini da ingrasso (circa 160 animali) a conduzione familiare, con annesso macello aziendale. A seguito del riscontro di PSA, immediatamente è stata condotta, da parte del personale del Dipartimento Veterinario della ATS di Pavia, dell'Unità Operativa Veterinaria di Regione Lombardia e dell'Istituto Zooprofilattico, l'indagine epidemiologica tesa a verificare le possibili cause di introduzione del virus in allevamento. Tale indagine ha permesso di escludere il contatto diretto tra i suini presenti e cinghiali, grazie alla presenza delle specifiche misure di biosicurezza previste dalle norme e adottate dall'allevamento. Sono stati quindi effettuati specifici campionamenti per verificare l'eventuale possibilità di contagio indiretto tramite gli automezzi aziendali e i mangimi utilizzati in azienda.