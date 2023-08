Sanità: Beduschi su peste suina in lombardia, indispensabile adozione massime misure di precauzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attualmente in corso, sotto la supervisione della ATS di Pavia, le attività di depopolamento dell'allevamento, che si concluderanno nella giornata di oggi. Si tratta di un caso isolato e non sono stati messi in evidenza contatti a rischio con altri allevamenti. Nei prossimi giorni verranno incrementate, nelle zone limitrofe, le attività di sorveglianza e di contenimento dei cinghiali. Nell'incontro odierno della cabina di regia il Commissario Straordinario è stato aggiornato sulle azioni intraprese ed è stata stilata una puntuale pianificazione di incontri per condividere la definizione di misure aggiuntive a tutela del patrimonio suinicolo lombardo. "Il caso riscontrato - commenta l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi - purtroppo non ci sorprende e rende indispensabile l'adozione delle massime misure di precauzione per coloro che operano a contatto con gli allevamenti. Allo stesso tempo, nella riunione tenuta assieme all'assessore Bertolaso con il commissario Caputo, è emerso che alle politiche di contenimento devono affiancarsi sempre di più quelle di eradicazione, a partire dall intensificazione delle attività di controllo e abbattimento dei cinghiali che ormai da mesi, nel territorio pavese e nelle regioni confinanti, hanno raggiunto una presenza invasiva ed eccessiva. Anche grazie al sostegno del Governo non lasceremo nulla di intentato per preservare il patrimonio suinicolo della Lombardia, il più consistente e importante del Paese". (Com)