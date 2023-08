Colaninno: Ancma ed Eicma, protagonista indiscusso della nostra industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria delle due ruote si stringe attorno alla famiglia Colaninno. I vertici di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) ed EICMA S.p.A. (Esposizione internazionale delle due ruote) affidano ad una nota congiunta il loro cordoglio per la scomparsa di Roberto Colaninno, Presidente di Immsi S.p.A. (IMS.MI), Presidente e amministratore delegato di Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI). "Straordinario imprenditore e manager, indiscusso protagonista dell'industria motociclista, con la sua visione e il suo lavoro – si legge nella nota - ha contribuito in maniera determinante al rilancio industriale, finanziario e sportivo del gruppo Piaggio, che oggi è il più grande costruttore europeo di scooter e moto e uno dei principali player mondiali del nostro settore. Tutta la filiera gli rende omaggio e lo ricorda con stima e riconoscenza". Nel comunicato, il Presidente di ANCMA Paolo Magri e i membri del Consiglio Generale dell'associazione, il Presidente di EICMA S.p.A. Pietro Meda con il Direttore Esecutivo Giacomo Casartelli e il Consiglio di Amministrazione esprimono infine "le più sentite condoglianze ai figli dell'imprenditore, l'On. Matteo Colaninno e il Dott. Michele Colaninno, e a tutti collaboratori". (Com)