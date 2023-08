Francia: incendio a Ile-Saint-Denis, morte tre persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio in corso da questa mattina in un condominio a Ile-Saint-Denis, in Francia, ha provocato la morte di tre persone. Lo ha riferito la prefettura in un comunicato. Delle tre vittime, una è una ragazza di 13 anni che è caduta da una finestra, mentre fra i feriti vi sono anche due vigili del fuoco che sono stati ricoverati in stato di “emergenza assoluta” anche se le loro condizioni al momento “sono stabili”. Per contenere il rogo, “è stato dispiegato un importante dispositivo di sicurezza, antincendio e soccorso ed è stato predisposto un perimetro di sicurezza”. Sul posto sono presenti anche sessanta mezzi e 195 vigili del fuoco. Secondo quanto riferito proprio da vigili del fuoco, l'incendio nel condominio sarebbe divampato al non piano dell'edificio dove sono presenti undici appartamenti. Le cause sono ancora da stabilire. (Frp)