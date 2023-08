India-Cina: stampa, nel Ladakh nuovi incontri tra alti ufficiali sui confini contesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A meno di una settimana dal 19mo ciclo di colloqui militari tra India e Cina sui confini contesi, il 13 e 14 agosto, ieri ci sono stati altri due incontri tra alti ufficiali, a livello di generali di divisione. Lo riferiscono diverse testate indiane, secondo cui le parti si sono incontrate separatamente a Daulet Beg Oldi e Chushul, nel Ladakh orientale. La stampa indiana sottolinea che il confronto si è svolto a pochi giorni dalla partenza del primo ministro, Narendra Modi, per il Sudafrica, per partecipare al vertice dei leader del gruppo Brics; a Johannesburg ci sarà anche il presidente cinese, Xi Jinping, e non è esclusa la possibilità che i due si incontrino a margine dell’evento; si attende, inoltre, la partecipazione di Xi al summit del G20 che si terrà a settembre a Nuova Delhi. (segue) (Inn)