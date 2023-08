© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È nostra responsabilità aiutare a estirpare dai cuori l’odio e la violenza. Incoraggiamo a deporre le armi, a ridurre le spese militari per provvedere ai bisogni umanitari, a convertire gli strumenti di morte in strumenti di vita". Lo scrive su X (ex Twitter) papa Francesco. (Rin)