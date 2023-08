Roma: furti in casa e rapine tra Nomentana e Esquilino, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre le persone arrestate, in corcostanze diverse, dagli agenti della questura di Roma perchè indagati per furti in abitazioni e tentata rapina. Due ragazze, entrambe 18enni, sono state bloccate all'esterno di un condominio in via Asmara a Roma dagli agenti del II Distretto Salario-Parioli. a segnalarne la presenza è stata un'inquilina che le ha soprese mentre stavano cercando di forzare la porta di un appartamento. Le 2, vistesi scoperte, hanno provato a fuggire ma sono state arrestate dagli agenti che si erano precipitati sul posto. Gli stessi poliziotti hanno individuato l'appartamento preso di mira dalle indagate; la serratura era forzata ed era stato già tolto il nottolino dalla sua sede. Al termine degli atti di rito le 2 giovani, entrambe domiciliate in uno dei campi nomadi della capitale, sono state arrestate perché gravemente indiziate di furto aggravato. La Procura ha poi chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma la convalida della misura pre-cautelare adottata dalla polizia giudiziaria. (segue) (Rer)