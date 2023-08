Spagna: Borrell, "paradosso" che formazione esecutivo dipenda chi non vuole governabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un “paradosso” che la formazione del nuovo governo in Spagna “dipenda da qualcuno che afferma e ripete che non gliene frega niente della governabilità” del Paese. Lo ha affermato l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un'intervista al quotidiano “El País”, facendo un chiaro riferimento alle formazioni politiche indipendentiste catalane che stanno dettando le loro condizioni per sostenere una nuova investitura a presidente del governo di Pedro Sanchez dopo le elezioni dello scorso 23 luglio. A queste persone "interessa solo la soluzione, a modo loro, ovviamente, del conflitto tra Spagna e Catalogna", ha detto Borrell. "Secondo me c'è un conflitto tra catalani, perché la Catalogna non è monolitica. I risultati elettorali lo hanno dimostrato", ha aggiunto l'ex ministro degli Esteri spagnolo. Borrell ha difeso il concetto secondo cui una democrazia parlamentare "richieda dei patti" e che questi patti "richiedano cessioni e compromessi". (segue) (Spm)