Spagna: Borrell, "paradosso" che formazione esecutivo dipenda chi non vuole governabilità (2)

- Tuttavia, l'Alto rappresentante ha sottolineato che “dovremmo concepire lo Stato che vogliamo e come dovrebbero funzionare le istituzioni prima di dover cedere alle pressioni del momento. E talvolta fare di necessità virtù". Nell'intervista a "El Pais", Borrell ha affermato che le elezioni del 23 luglio sono state uno "spartiacque" nella "ascesa apparentemente inarrestabile dell'estrema destra" a livello europeo e nella tendenza che si riscontra nel vedere "destra classica ed estrema" governare in coalizione. Per questo motivo, ha affermato Borrell, la Spagna è una sorta di "controesempio" rispetto alle dinamiche di altri Paesi europei. (Spm)