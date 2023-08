Roma: spacca vetrata a bar in via Tiburtina, arrestato 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha spaccato la vetrata all'ingresso di un bar, in orario di chiusura, in via Tiburtina a Roma per rubare il contenuto del registratore di cassa. A sorprendere e arrestare il ladro, un 34enne afgano che per infrangere il vetro ha usato la base in cemento di un ombrellone, sono stati i carabinieri della stazione di Casal Bertone. L'uomo arrestato è stato sottoposto all'udienza di convalida durante la quale il gip il divieto di dimora nel Comune di Roma. (Rer)