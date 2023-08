Alberoni: La Russa, ha onorato l'Italia intera, non potevo mancare - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Credo che una persona come Alberoni “abbia onorato soprattutto l’Italia intera e credo che i suoi libri rimangano una testimonianza imperitura del suo genio e della sua capacità di usare parole semplici per esprimere sentimenti più profondi, non potevo mancare a questo funerale". declinò". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, al termine della cerimonia funebre di Francesco Alberoni avvenuto nella chiesa di Sant’Ambrogio a Milano. La Russa ha ricordato di aver conosciuto Alberoni "tantissimi anni fa, ci fu addirittura un tentativo di offrirgli assiema a Fini una candidatura in Alleanza Nazionale, che lui cortesemente”. Poi, ha continuato La Russa, “ho avuto l’onore di introdurlo nella vicinanza, tanti anni dopo, con Fratelli d’Italia. Ci ha onorato della sua vicinanza”. “Nonostante il momento agostano, la gente che oggi è venuta a salutarla sia una testimonianza della traccia di affetto che lascia dietro a sè", ha concluso La Russa. (Video: Agenzia Nova)(Rem)