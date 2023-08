G20: messaggio di Modi a riunione Economia digitale, India ha tecnologie da offrire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è intervenuto oggi con un videomessaggio alla riunione dei ministri dell’Economia digitale del G20, a Bangalore (Karnataka) sotto la presidenza indiana, incontro preceduto nei giorni scorsi da quello del relativo gruppo di lavoro. Il premier ha evidenziato la trasformazione digitale del Paese sotto il suo governo, citando alcuni numeri: 850 milioni di utenti internet, 1,3 miliardi di identità digitali registrate con la piattaforma Aadhaar, quasi dieci miliardi di transazioni elettroniche al mese col sistema di pagamento nazionale Upi, oltre due miliardi di somministrazioni di vaccini anti-Covid gestite con la piattaforma CoWin. “L’infrastruttura pubblica digitale indiana offre soluzioni scalabili, sicure e inclusive per le sfide globali”, ha assicurato Modi. “Dalle antiche tradizioni alle ultime tecnologie, l’India ha qualcosa per tutti”, ha aggiunto. “La tecnologia ci ha connessi come mai prima d’ora”, ha osservato infine Modi, concludendo che i Paesi del G20 hanno un’opportunità unica per gettare le basi di un futuro digitale globale inclusivo, prospero e sicuro. (segue) (Inn)