Russia: ministero Difesa, sventato attacco drone ucraino in regione di Novgorod

- Un drone ucraino ha attaccato un aeroporto militare nella regione russa di Novgorod oggi verso le 10 ora di Mosca (le 9 in Italia). Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, secondo cui l'attacco ha provocato un incendio che è stato rapidamente domato. Un aereo è stato danneggiato ma non ci sono state vittime, ha aggiunto il dicastero russo. "Il regime di Kiev ha effettuato un attacco terroristico utilizzando un drone elicottero contro un aeroporto militare nella regione di Novgorod", si legge nel comunicato. Come precisato dal ministero, il drone è stato scoperto dai militari di un punto di osservazione esterno dell'aerodromo ed è stato colpito da militari equipaggiati con armi leggere. "A seguito dell'attacco terroristico sul territorio dell'aerodromo, è scoppiato un incendio nell'area di sosta di un aereo, che è stato rapidamente domato dai vigili del fuoco. Un aereo è stato danneggiato, ma non ci sono state vittime a causa dell'atto terroristico", ha riferito il ministero della Difesa. (Rum)