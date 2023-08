Spalletti: Marcheschi (Fd'I), al suo talento serve serenità, sta a alla Figc garantirglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri sinceri a Luciano Spalletti per il nuovo incarico da commissario tecnico della Nazionale. Grazie alla sua grande esperienza ed al suo talento saprà risollevare le sorti degli Azzurri in un momento di difficoltà e crisi tecnica come questo". Lo dichiara il senatore Paolo Marcheschi, responsabile del Dipartimento sport di Fratelli d'Italia. "L'auspicio - prosegue- è che l'accordo trovato fra la Figc e il tecnico sia frutto di un'intesa che escluda il contenzioso legale con il Napoli. Contiamo che la soluzione scelta non sia di imbarazzo per nessuno e che possa garantire la necessaria serenità al nuovo mister per affrontare con successo tutte le nuove sfide e riportare l'Italia al vertice del calcio mondiale", conclude.(Com)