Energia: Zucconi (Fd'I), bene istituzione Fondo nazionale reddito energetico

- “Bene l’istituzione del Fondo Nazionale per il reddito energetico destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo voluto dal Governo Meloni e il ministro Pichetto Fratin. In questo modo sarà più facile consentire l’accesso all’energia rinnovabile anche per le famiglie che hanno un reddito basso e con almeno 4 figli a carico”. Lo scrive in una nota il Segretario di Presidenza e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “Con questo provvedimento c’è l’ennesima riprova che per il nostro Governo è importante porre sempre al primo posto i cittadini, mettendo loro nelle condizioni di accedere e utilizzare energie rinnovabili”, conclude. (Rin)