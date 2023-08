Migranti: "The Times", chi gestisce e come funziona la tratta di esseri umani nella Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bande di scafisti curdo-iracheni hanno assunto il controllo del traffico di migranti attraverso il Canale della Manica dopo aver prevalso sui rivali afgani e la criminalità organizzata albanese. E' quanto affermato al quotidiano britannico “The Times” da Pascal Marconville, il procuratore generale di Boulogne-sur-Mer, comune situato nel dipartimento del Passo di Calais, in Francia, una delle aree da cui parte la maggior parte dei tentativi di attraversamento della Manica. Il quotidiano britannico ha pubblicato un approfondimento che cerca di fornire quanti più dettagli possibili sul funzionamento della tratta di esseri umani attraverso la Manica. Le bande curde-irachene, spiega Marconville, hanno preso il controllo delle operazioni di traffico di esseri umani nel 2018 dopo una guerra con i loro rivali afgani. “All'epoca utilizzavano principalmente camion per portare i migranti nel Regno Unito, ma sono passati a piccole imbarcazioni quando la sicurezza è stata rafforzata al porto di Calais e all'Eurotunnel" che transita sotto il canale, ha spiegato il funzionario francese. Tuttavia, “i contrabbandieri afgani sono emersi ancora una volta come potenziali rivali, aiutati dal fatto che i loro connazionali sono diventati la nazionalità più numerosa a pagare per effettuare le traversate”, ha proseguito Marconville. “Sono riusciti dove hanno fallito i boss della criminalità organizzata albanese. Gli albanesi hanno faticato a gestire la tratta di esseri umani nonostante i migranti albanesi costituissero la nazionalità più numerosa lo scorso anno”, ha aggiunto il funzionario, secondo cui le bande albanesi hanno faticato a procurarsi forniture adeguate di barche e motori per gestire le proprie operazioni. Per questo motivo, ha spiegato Marconville, tendono invece a lavorare al fianco delle bande curde come "intermediari", fornendo clienti e gente che "raccoglie il denaro" nel Regno Unito. (segue) (Rel)