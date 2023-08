Migranti: "The Times", chi gestisce e come funziona la tratta di esseri umani nella Manica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mezzo più redditizio per la traversata del Canale della Manica sono i gommoni e le piccole imbarcazioni, secondo quanto riferito da Xavier Delrieu, direttore dell'agenzia francese che si occupa del traffico di migranti. "Si sono resi conto che le piccole imbarcazioni erano più redditizie rispetto ai camion", ha detto Delrieu, secondo cui la tariffa media richiesta dalle bande era compresa tra 2.500 e 3 mila euro per traversata, ad eccezione di albanesi e vietnamiti, che hanno pagato somme sino a 4.500 euro. Secondo il direttore dell'agenzia, con una media di 50 migranti per barca, ogni traversata ha generato 150 mila euro, di cui 100 mila euro di profitto netto. “Se si moltiplica questo dato con il numero di migranti che hanno attraversato il confine nel 2022, fa 150 milioni di euro. Non è tanto quanto il traffico di droga, ma è estremamente redditizio”, ha spiegato Delrieu. (segue) (Rel)