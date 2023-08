Migranti: "The Times", chi gestisce e come funziona la tratta di esseri umani nella Manica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'analisi dei dati pubblicata quest'anno dalla polizia francese ha stimato che i trafficanti di esseri umani hanno guadagnato 183 milioni di sterline (circa 214 milioni di euro) grazie ai 45.755 attraversamenti di migranti avvenuti l'anno scorso. Tuttavia, nonostante gli enormi profitti realizzati, il sistema è molto dispersivo, con centinaia di persone coinvolte nel processo. I loro "servizi" vanno dalla fornitura di barche, motori e giubbotti di salvataggio, al reclutamento di "clienti migranti”, sino all'organizzazione del luogo di incontro, al trasporto delle barche e delle attrezzature e alla raccolta del denaro in Regno Unito. Secondo l'Agenzia nazionale anticrimine britannica (Nca), i social media forniscono "strumenti pubblicitari efficaci a basso costo" per i trafficanti di esseri umani. Stando a quanto riferito dall'Nca, nonostante la collaborazione fra le forze di sicurezza che ha portato alla rimozione di oltre 3.300 pagine, post o profili social che pubblicizzavano viaggi illegali nel Regno Unito, i contrabbandieri sono riusciti ad aggirare diverse misure preventive adottate, in particolare grazie all'algoritmo di TikTok che consente di rilevare le parole chiave attraverso le cosiddette “emoji”. (Rel)