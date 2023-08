Colaninno: Morgante (Fd'I), vicini a Matteo e a sua famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Matteo, in questo triste momento ti siamo vicini con l'affetto e l'amicizia di sempre. Sono sicura che il tuo caro Papà dal cielo Vi guiderà mano per mano, ogni giorno. Un abbraccio e una preghiera a te, Giovanna e ragazzi".Lo dichiara Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale del dipartimento famiglia e valori non negoziabili, in un messaggio a Matteo Colaninno per la scomparsa del papà Roberto. (Rin)