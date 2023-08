Violenza donne: Pellegrino (Fd'I), governo Meloni avanguardia nel contrasto fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre le femministe friulane fanno il bagno in mare indossando il burqa e scrittrici come Chiara Valerio perdono tempo e dignità addossando con voli pindarici la colpa della violenza sulle donne ai 'sovranisti che avanzano', il governo Meloni dimostra di essere avanguardia nel contrasto al fenomeno". Lo scrive in una nota la senatrice Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento tutela Vittime di Fratelli d'Italia. "Questo esecutivo, infatti, oltre a rifinanziare i centri antiviolenza le case rifugio e il reddito di libertà, con il ddl Nordio - Roccella - Piantedosi ha anche tracciato una direzione legislativa importante, irrobustendo il Codice Rosso e rafforzando le attività di prevenzione. Riducendo, poi, a 30 gg l'intervento della magistratura in caso di denuncia da parte della vittima, ha dato risposta anche alle quattro condanne che l'Italia ha ricevuto da parte della Cedu in materia di violazione della convenzione di Instabul" sottolinea. "Da sinistra, insomma, vediamo solo un'avida manipolazione ideologica dei fatti di cronaca a supporto della continua delegittimazione dell'avversario politico. Il governo Meloni, invece, si distingue ancora una volta per la sua concretezza a sostegno di chi non ha voce", conclude Pellegrino.(Run)