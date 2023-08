Milano: bisca clandestina e droga, 11 indagati e un arresto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accertato un andirivieni di persone di origine cinese che, dopo essere giunte alla porta e aver suonato, entravano grazie a qualcuno che apriva dall’interno, gli agenti hanno simulato la consegna di un pacco utilizzando un furgone per trasporto merci all’interno del quale erano pronti ad intervenire altri poliziotti del Commissariato Greco Turro. Appena entrati, gli agenti hanno bloccato diverse persone che stavano scappando per portarsi in una seconda sala dove c’era una via di fuga che portava alle cantine e, quindi, al portone d’ingresso: uno di questi per poter sfuggire, ha ingaggiato una colluttazione con un poliziotto. All’interno di diverse sale la Polizia di Stato ha sequestrato diversi tavoli super tecnologi da gioco del mahjong, un mazzo di carte e un tavolo con due tappeti da poker dove erano appoggiati contenitori in plastica con all’interno banconote e monete verosimilmente utilizzati per riporre la posta della giocata. All’interno del cruscotto dell’autovettura di uno dei partecipanti della bisca clandestina, un 36enne con numerosi precedenti e colpito dalla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore nel marzo dell’anno scorso, gli agenti hanno sequestrato 7,2 grammi di shaboo e una pipetta in vetro: l’uomo è stato arresto per detenzione ai fini di spaccio. (Com)