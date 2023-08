Milano: bisca clandestina e droga, 11 indagati e un arresto - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì sera, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino cinese 36enne per detenzione ai fini di spaccio di shaboo e ha indagato in stato di libertà 11 cittadini cinesi, di età compresa tra i 30 e i 60 anni: 9 per partecipazione a giuochi d'azzardo – di questi un 45enne anche per resistenza a Pubblico Ufficiale e un 31enne per porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere – e due persone, di 31 e 45 anni, per il reato di esercizio di giuochi d'azzardo aggravato. Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Greco Turro, a seguito di accertamenti sul controllo del territorio, hanno scoperto e sequestrato, all’interno alcuni locali al pian terreno di un’associazione culturale di via Paulucci de Calboli Fulcieri, tavoli da gioco e materiale per poter effettuare diversi giuochi d’azzardo tra cui il Mahjong, la Roulette e il Poker e hanno indentificato diversi cittadini tutti di nazionalità cinese. I poliziotti hanno controllato anche diverse autovetture, tutte di grossa cilindrata, parcheggiate nella stessa via dell’associazione nei cui pressi erano installate numerose telecamere di videosorveglianza. (Video: Agenzia Nova) (Com)