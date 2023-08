Ucraina: "Telegraph", la Cina arma la Russia con elicotteri, droni e materie prime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riporta il “Telegraph”, la società cinese Shantou Honghu Plastics ha inviato mille droni in Russia nei due mesi precedenti la guerra, secondo i dati raccolti da Molfar Global, un'organizzazione di ricerca. Shantou Honghu Plastics, stando a quanto si legge sul suo sito web, si autodefinisce come un grossista di giocattoli per bambini. I droni sono stati inviati a una società russa chiamata Samson: anch'essa si propone come un grossista di giocattoli ma, secondo l'indagine, sarebbe una società di comodo dati i soli 10 mila rubli di capitale indicati nell'elenco pubblico delle società registrate in Russia. Sempre stando a quanto riferito dalla testata britannica, quattro giorni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, la compagnia cinese Hems999 ha fornito due elicotteri, mentre un'altra azienda cinese, Tianjin Huarong Aviation, ha trasferito quattro elicotteri Airbus in Russia dall'inizio della guerra. Tutti questi velivoli sono stati inviati a Ural Helicopter, il cui principale cliente è la Guardia nazionale russa. Risulta, inoltre, l'invio di mirini ottici a più di 50 aziende russe dall'inizio del 2022 fino al primo trimestre di quest'anno: la società Yiwu Wojie Optics Instrument ne ha inviato circa 2.500 alla società russa Cek, che in precedenza aveva fornito tali apparecchiature per la visione notturna al ministero dell'Interno russo, secondo i dati che Molfar ha carpito da 52wmb, un aggregatore di dati commerciali cinese. Le fatture indicano che i mirini vengono classificati come equipaggiamento per la "caccia", ma tali dispositivi potrebbero essere montati su armi militari. (segue) (Rel)