Ucraina: "Telegraph", la Cina arma la Russia con elicotteri, droni e materie prime (3)

- Secondo i dati commerciali ottenuti da Molfar, le importazioni dalla Russia di materie prime e componenti vitali per la fabbricazione di armamenti sono aumentate vertiginosamente: la Cina ha esportato 18 milioni di dollari di prodotti in lega di titanio in Russia nel 2022, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Le leghe di titanio sono un materiale chiave utilizzato per fabbricare armi e aerei militari. In questo caso, l'analisi di Molfar riportata dal "Telegraph" mostra che piastre e barre di titanio sono state spedite dalla Cina a Npp Start, uno sviluppatore di lanciamissili per la difesa aerea che fa parte del conglomerato di difesa russo Rostec, così come all'azienda S7 Technics. Quest'azienda esegue la manutenzione e la riparazione degli aeromobili e ha lavorato per un'organizzazione che sovrintende al trasporto aereo del presidente russo Vladimir Putin e di altri funzionari del Cremlino. Società cinesi, stando ai dati di Molfar, hanno anche inviato consegne di leghe di magnesio a Tupolev, l'azienda che costruisce e fornisce la manutenzione dei bombardieri a lungo raggio come il Tu-95 e il Tu-160M, utilizzati per lanciare attacchi missilistici contro l'Ucraina. (Rel)