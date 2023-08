Piaggio: morto a 80 anni presidente Colaninno, per Bonetti (Iv) "ha guidato sviluppo Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- E' morto all'età di 80 anni Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato di Piaggio, tra i protagonisti della storia industriale e finanziaria del Paese. Nato a Mantova nel 1943, il suo nome è legato agli esordi in Olivetti, di cui diventa amministratore delegato a metà degli anni Novanta, ma è soprattutto ricordato per la scalata a Telecom e il rilancio di Piaggio. "Roberto Colaninno è stato un uomo straordinario e un grande imprenditore, che ha guidato da protagonista lo sviluppo del nostro Paese", scrive sui social la deputata di Italia viva, Elena Bonetti. "Per l’Italia e per noi mantovani è stato un riferimento costante, e ci mancherà tanto. Sono vicina al carissimo amico Matteo e a tutta la famiglia Colaninno in questo momento di grande dolore", conclude.(Rin)