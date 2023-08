Usa-Corea del Sud: colloquio Biden-Yoon su “deterrenza estesa” e cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio con l’omologo della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ieri a Camp David (dove i due hanno partecipato al vertice trilaterale col primo ministro del Giappone, Fumio Kishida), per discutere questioni di sicurezza globale e regionale e per promuovere la sicurezza bilaterale e la cooperazione economica. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. I due leader si sono impegnati a lavorare a stretto contatto per far fronte ai “programmi illegali nucleari e balistici” della Corea del Nord, anche attraverso attività di “deterrenza estesa” coerenti con la Dichiarazione di Washington. Biden e Yoon hanno affermato la loro determinazione a continuare a sostenere l’Ucraina e a promuovere la pace e la stabilità in tutto l’Indo-Pacifico, compreso il Mar Cinese Meridionale e lo Stretto di Taiwan. Inoltre, sono stati evidenziati I progressi nella cooperazione economica, in particolare nelle tecnologie critiche ed emergenti.(Was)