Difesa: Cavo Dragone su caso Vannacci, suo pensiero non riflette valori Forze armate

- In merito alla vicenda legata alla pubblicazione del libro del generale di divisione Roberto Vannacci, il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, nel prendere le distanze, ribadisce che si tratta del pensiero di un singolo, che non riflette i valori su cui si fonda il servizio, in patria e all’estero, del personale militare e civile delle Forze armate. E' quanto si legge in un comunicato dello Stato maggiore. (Res)