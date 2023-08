Animali: Salvini insiste su nome anti-abbandono, nel 2023 denunce in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande attenzione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che ha chiesto di monitorare l’andamento del reato di abbandono di animali domestici. Nei primi sei mesi del 2023 - si legge in una nota del Mit - sono 242 le persone denunciate all’autorità giudiziaria che rischiano una condanna fino ad un anno di reclusione e una multa compresa tra 1000 e 10 mila euro. Lo scorso anno ben 740 le denunce in crescita rispetto al 2021. Salvini ribadisce il suo impegno ad inserire nel nuovo Codice della Strada, il cui testo si discuterà in parlamento dal prossimo settembre, norme ad hoc per inasprire le pene per chi si macchia di quest’odioso reato, fino alla sospensione o revoca della patente. Si tratta di una previsione che risponde, oltre che a regole di civiltà, alla tutela degli automobilisti: l’abbandono su strada è spesso causa di incidenti anche gravissimi.. (Rin)