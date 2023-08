Viterbo: pronti ad assaltare case lasciate incustodite per le vacanze, due arresti a Nepi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due uomini non sono stati in grado di riferire motivi plausibili circa la loro presenza in quella zona, isolata e gravata da numerosi atti predatori. Inoltre, considerate non vere le generalità che hanno fornito agli operanti, grazie all’intervento dell’equipaggio Radiomobile gli stessi sono stati accompagnati presso il comando compagnia di Civita Castellana e sottoposti a fotosegnalamento finalizzato alla loro corretta identificazione. Il riscontro delle impronte ha consentito, così, di appurare che si trattava di due uomini di nazionalità cilena, rispettivamente di 37 e 36 anni, entrambi domiciliati in Roma, di cui il primo già gravato da precedenti specifici. Pertanto, il primo è stato arerstato per falsa attestazione a pubblico ufficiale, e deferito in stato di libertà in concorso con l’altro soggetto per porto di armi e oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. (Rer)