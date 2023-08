Ucraina: Malyuk (Sbu), pianificato e realizzato personalmente primo attacco a Ponte Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu), Vasily Malyuk, ha affermato di aver pianificato e realizzato personalmente il primo attacco terroristico al ponte di Crimea. Malyuk in un'intervista al media ucraino “Novoye Vremya” ha così ricostruito quanto accaduto la mattina dell'8 ottobre 2022, quando un camion è stato fatto saltare in aria sul ponte di Crimea, provocando l'incendio di sette serbatoi di carburante di un treno e il crollo parziale di due campate dell'infrastruttura. "Io personalmente e due dei miei agenti più fidati siamo stati coinvolti nello sviluppo e nell'attuazione dell'operazione speciale relativ al ponte", ha detto Malyuk. Secondo il direttore dell'Sbu, si stava valutando di far saltare in aria il ponte di Crimea dalla primavera del 2022. "Era importante che gli esplosivi mimetizzati fra altre merci potessero viaggiare dal punto A al punto B. Allo stesso tempo, era imperativo attraversare il ponte di Kerch", ha spiegato Malyuk. (segue) (Kiu)