Giappone-Corea del Sud: Kishida e Yoon evidenziano progressi dialogo e cooperazione (2)

- I due leader hanno deciso di continuare a comunicare frequentemente tra loro nei prossimi mesi, anche a margine di varie conferenze internazionali. Kishida e Yoon, inoltre, hanno accolto con favore il rafforzamento del coordinamento tra l’Alleanza Usa-Giappone e l’Alleanza Usa-Corea del Sud e hanno sottolineato l’importanza del coordinamento nell’arena internazionale, anche nell’ambito delle Nazioni Unite, in vista dell’ingresso, l’anno prossimo, del Giappone e della Corea del Sud nel Consiglio di sicurezza dell’Onu come membri non permanenti. Infine, Kishida ha espresso a Yoon le sue condoglianze per la morte del padre e solidarietà per le perdite causate dalle recenti forti piogge. (Git)