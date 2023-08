Colaninno: Valentini, protagonista economia italiana, sincere condoglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Roberto Colaninno. Le mie più sincere condoglianze vanno ai figli Matteo e Michele e alla sua famiglia in questo momento di dolore". Lo afferma Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy. "Imprenditore di grande talento - ricorda Valentini - ha trasformato l'Olivetti prima di guidare la Telecom e poi la Piaggio. Con lui l'azienda di Pontedera è diventata un soggetto di primo piano in tutto il mondo, vero e proprio gioiello del Made in Italy. Con Colaninno se ne va un protagonista dell'economia italiana". (Rin)