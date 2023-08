Roma: "spaccata" in zona Bufalotta, sradicata cassa automatica per convertire soldi in bit-coin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spaccata, ieri sera, nel centro commerciale Dima Shop in zona Bufalotta di Roma, per sradicare e portare via uno sportello atm che converte valuta corrente in bit-coin. Ad agire è stato un gruppo di persone, forse tre, che a bordo di una Alfa, hanno sfondato la vetrina del locale dov’era la cassa automatica, e dopo averla sradicata e caricata in auto, sono ripartiti. Una operazione velocissima, durata pochi minuti, che non ha lasciato il tempo agli agenti del commissariato di zona, intervenuti celermente, di sorprenderli sul fatto. Le indagini sono in corso per risalire alle identità degli autori del colpo (Rer)