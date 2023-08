Cipro: Usa revocano restrizioni a commercio articoli difesa per anno fiscale 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica di Cipro ha soddisfatto le condizioni necessarie previste dalla legislazione degli Stati Uniti affinché il dipartimento di Stato possa autorizzare le esportazioni, le riesportazioni e i trasferimenti di articoli per la difesa per l’anno fiscale 2024. Lo rende noto un comunicato del dipartimento, il cui segretario, Antony Blinken, ha informato il Congresso della valutazione, che è su base annuale. Il regolamento sul traffico internazionale di armi sarà modificato a partire dal primo ottobre 2023. Le modifiche rimarranno in vigore a condizione che il governo cipriota continui a cooperare con quello statunitense in materia di antiriciclaggio e vigilanza finanziaria e che continui ad adottare le misure necessarie per negare alle navi militari russe l’accesso ai porti per il rifornimento e la manutenzione.(Was)