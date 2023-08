Ucraina: Zelensky su attacco a Chernihiv, dobbiamo unire il mondo contro il terrore russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco contro il centro della città di Chernihiv dimostra che l'Ucraina deve continuare a lavorare per unire la comunità internazionale contro il terrore russo. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando l'attacco contro la città ucraina avvenuto questa mattina. "Questo è ciò che comporta quando si è confinanti a uno Stato terrorista, questo è ciò contro cui vogliamo unire il mondo intero. Un missile russo ha colpito proprio nel centro della città, la nostra Chernihiv. Una piazza, il Politecnico, un teatro. Un sabato qualunque, che la Russia ha trasformato in un giorno di dolore e perdita. Ci sono morti, ci sono feriti. Le mie condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari!", ha aggiunto Zelensky, assicurando che sul posto sono presenti tutti i servizi d'emergenza necessari a fronteggiare l'accaduto. "Faremo ancora di più per unire il mondo contro il terrore russo. Otterremo ancora di più al nostro Stato per proteggere la vita. La Russia deve perdere questa guerra perché vinca la vita", ha concluso il presidente ucraino. (Kiu)