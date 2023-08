Alberoni: monsignor Faccendini, ora davanti a Dio come uno scolaretto a imparare l’amore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Alberoni, il “professore dell’amore”, ora si trova al cospetto di Dio a imparare, stupito come uno scolaretto, cos’è l’amore. Lo ha detto l’Abate di Sant’Ambrogio, Monsignor Carlo Faccendini, durante la cerimonia funebre di Francesco Alberoni in corso nella chiesa di Sant’Ambrogio a Milano. Alberoni, ha ricordato , “ha scritto molto sull’amore e tra le tante cose che ci ha consegnato ci ha insegnato che l’amore si impara, va conosciuto anche nelle sue espressioni più contraddittorie e oscure. Il rischio è darlo per scontato, di pensare che l’amore c’è: non è vero, se non viene alimentato e custodito l’amore muore. “Anche il Vangelo - ha proseguito monsignor Faccendini - dice che l’amore va conosciuto, che l’amore si impara. Il Punto di partenza, secondo il Vangelo, non è il cuore dell’uomo, ma è il cuore di Dio, l’amore è l’amore di Dio che abbiamo la possibilità di conoscere e di cui facciamo esperienza”. Faccendini ha poi sottolineato che “Immagino che Francesco Alberoni, il professore che tanto ha scritto sull’amore, stia a cospetto di Dio, colmo di stupore come uno scolaretto a imparare cosa sia profondamente amore attraverso questa esperienza personalissima unica dell’amore di Dio. Lui, il professore dell’amore, a imparare”. (Rem)