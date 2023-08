Ucraina: ministro Interno, incendio in magazzino centro forense di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato nel magazzino del centro forense del ministero dell'Interno situato nei pressi di Kiev. Lo ha riferito il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko secondo cui ci sono dei feriti fra i dipendenti. Questa mattina i media ucraini hanno riferito di un'esplosione nei pressi di Kiev. Il sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko ha dichiarato che l'incendio è divampato vicino alla tangenziale nella zona industriale a seguito di esplosioni di origine non ancora accertata. "Un incendio è divampato in un magazzino del Centro statale di ricerca forense del ministero dell'Interno. Le cause sono ancora in fase di accertamento", ha spiegato Klymenko, secondo cui ci sono "dei dipendenti del centro che sono rimasti feriti". (Kiu)