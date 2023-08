Egitto: presidente Al Sisi concede la grazia all'attivista Ahmed Douma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha concesso la grazia ad alcuni dei condannati in via definitiva, tra cui l'attivista Ahmed Douma. Lo ha annunciato il deputato egiziano, Tariq al Khouly, membro della commissione presidenziale per la grazia dei detenuti politici, secondo quanto riferito dal quotidiano "Egypt Today". Blogger e figura di spicco tra gli attivisti delle proteste di piazza Tahrir contro l'ex presidente, Hosni Mubarak, e i suoi successori militari, Douma è stato arrestato nel 2013 per il suo presunto ruolo negli scontri con le forze di sicurezza durante le proteste al Cairo del 16 dicembre 2011, quando un sit-in contro la nomina a primo ministro di Kamal al Ganzouri degenerò nella violenza con un bilancio finale di 18 morti e 1.917 feriti. (segue) (Cae)