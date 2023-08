Germania: sondaggio Insa, 64 per cento cittadini vorrebbero un nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 64 per cento dei cittadini vogliono un nuovo governo in Germania. E' quanto emerge da uno studio condotto dall'Istituto Insa per il quotidiano tedesco “Bild”. Secondo l'indagine un cittadino su quattro (22 per cento) non vorrebbe mantenere l'attuale coalizione di governo composta da Partito socialdemocratico (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). Solo il 15 per cento ritiene che l'attuale coalizione sia meglio del precedente governo guidato dai partiti Unione cristiano-democratica e Unione cristiano-sociale, insieme all'Fdp. Inoltre il 70 per centp degli elettori è insoddisfatto del lavoro del cancelliere tedesco Olaf Scholz, mentre solo il 22 per cento esprime un parere positivo. Il sondaggio è stato condotto il 17 e 18 agosto su un campione di 1.004 cittadini tedeschi.(Geb)