Napoli: area Flegrea, intensificazione controlli Gdf anche nelle aree demaniali marittime

- Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in occasione della stagione estiva, ha disposto un rafforzamento del dispositivo di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria, in particolare nelle località ad alta vocazione turistica. L’intensificazione delle attività ha riguardato il contrasto all’abusivismo commerciale, ai fenomeni di evasione fiscale anche legati alle case-vacanze, al “lavoro sommerso”, alla contraffazione, alla vendita di prodotti non sicuri e al traffico di stupefacenti, nonché la verifica della disciplina dei prezzi dei carburanti al consumo. In particolare, negli ultimi due mesi, nella sola area flegrea (Pozzuoli - Baia - Lago d'Averno - Parco Archeologico di Cuma - Lago Fusaro) nel settore del “sommerso da lavoro”, sono stati individuati 15 lavoratori in nero, di cui due minorenni con la contestazione, a carico di quattro datori di lavoro, di circa 220.000 euro in sanzioni amministrative, con relative segnalazioni all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, per l’adozione dei provvedimenti sospensivi dell’attività. Sono stati svolti - nell’ambito dei controlli sulle “seconde case” e sugli immobili destinati ad affitti - interventi che hanno permesso di constatare redditi fondiari non dichiarati, da parte dei locatori, per oltre 30.000 euro, oltre a violazioni in materia d’imposta di registro; - in materia di controlli sul sommerso d’azienda, militari della Tenenza di Baia, con il supporto di pattuglie del Gruppo di Giugliano in Campania, hanno sottoposto a sequestro, sul litorale di Marina Grande di Bacoli, 36 lettini e 6 sedie a sdraio utilizzate da un soggetto che occupava un’area demaniale marittima esercitando abusivamente attività di noleggio delle richiamate attrezzature, senza alcun tipo di autorizzazione e concessione. Il responsabile è stato, conseguentemente, denunciato all’Autorità Giudiziaria. (segue) (Rin)