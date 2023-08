Napoli: area Flegrea, intensificazione controlli Gdf anche nelle aree demaniali marittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’ausilio delle unità cinofile del Corpo, sono stati eseguiti controlli antidroga, soprattutto presso i principali luoghi di intrattenimento che hanno permesso di sottoporre a sequestro circa 900 gr di sostanze psicotrope nei confronti di sei soggetti, di cui due tratti in arresto. Nell’ambito dei controlli della disciplina dei prezzi dei carburanti al consumo, sono state elevate sanzioni amministrative a carico di due distributori di carburante e sono state constatate numerose violazioni in materia di corretta emissione dei documenti fiscali da parte di esercizi commerciali opportunamente selezionati sulla base di specifici alert di rischio nonché rilevate plurime infrazioni al Codice della Strada. Sono stati sanzionati due parcheggiatori abusivi, di cui uno risultato percettore del reddito di cittadinanza. A tutela dei consumatori, sono stati sequestrati circa 200 prodotti contraffatti e circa 22.000 non sicuri (principalmente giocattoli), segnalando sette responsabili di cui due all’A.G.. Le predette attività di prossimità, nell’espletamento delle funzioni di controllo economico del territorio partenopeo e di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, proseguiranno nelle prossime settimane. (Rin)