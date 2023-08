Roma: motospazzatrice danneggia tensostruttura, chiusa area mercato di Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente durante le fasi di pulizia ha reso inagibile, ieri pomeriggio, l’intera tensostruttura utilizzata come area mercatale in via Regina Margherita a Civitavecchia. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 16 quando una motospazzatrice ha urtato uno dei pilastri in metallo che reggeva la struttura posta a copertura dell’area mercatale. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Civitavecchia e gli agenti della polizia locale che, dopo le verifiche, hanno valutato il rischio crollo delimitando un’area di circa 1500 metri quadrati, stabilendo la necessità di interdire il perimetro al traffico veicolare e pedonale. Il provvedimento, ovviamente, non permette l’uso dell’area neanche per lo svolgimento del mercato. Fin da oggi “operai specializzati di una ditta andranno per conto del Comune sul posto per un primo intervento: l'area tornerà a disposizione della cittadinanza e degli operatori non appena certificata la tenuta e l'efficacia dell'intervento ai fini della sicurezza pubblica” è quanto si legge in una nota del comune di Civitavecchia.(Rer)