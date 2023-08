Carburanti: Foti (Fd'I), puntare di più a estrarre nostro petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al caro benzina, "se puntassimo un po' di più a estrarre il nostro petrolio qualche carta in più potremmo giocarla". Lo ha dichiarato in un'intervista a Il Giornale il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "La vera iniziativa - spiega - deve arrivare dall'Europa che ha dimostrato di saper reagire di fronte ai monopolisti del prezzo del gas. Lo stesso può fare per il petrolio. Che gli italiani debbano pagare l'ingaggio di Neymar mi sembra un po' eccessivo", conclude.(Rin)