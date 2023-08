Salario minimo: Foti (Fd'I), rischia di non contrastare lavoro povero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Temiamo che il salario minimo proposto dalle opposizioni rischi di essere uno strumento che non contrasta il lavoro povero". Lo ha dichiarato in un'intervista a "Il Giornale" il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "La prima proposta dei Cinquestelle di 10 anni fa proponeva un salario minimo a nove euro. Si trattava di un errore per eccesso allora o per difetto oggi?", prosegue. "Per Fratelli d'Italia bisogna intervenire sull'estensione della contrattazione collettiva nella quale siamo all'avanguardia, sui part-time involontari, sui falsi stage. E ancora: il segretario Pd Elly Schlein non ha mai sentito parlare di appalti al massimo ribasso o Conte di cooperative spurie? Il problema dell'aumento delle retribuzioni in Italia passa anche attraverso tre fattori: il rinnovo dei contratti scaduti, l'azzeramento della tassazione su straordinari e tredicesima; la partecipazione dei dipendenti agli utili delle imprese, un diritto e non una facoltà", conclude Foti.(Rin)