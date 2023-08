Mediterraneo: analista Bekker, Turchia non ha fondi sufficienti per espandere sua influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Turchia sta tentando di aumentare la sua influenza nel Mediterraneo: le indiscrezioni sull'affitto per 99 anni del porto libico di Khums sono solo l'ultimo esempio di quest'attività diplomatica che, tuttavia, resta un'operazione complessa per Ankara. È quanto riferisce la turcologa russa, Polina Bekker, in un articolo pubblicato sul portale “Vzglyad”. Nel porto libico di Khums, la Turchia potrebbe collocare una base navale che, secondo l'analista russa, “molto probabilmente diventerà una sorta di simbolo della presenza turca. E non solo una base, ma anche un punto di trasbordo: il porto di Khums è uno dei più grandi della Libia”. Bekker parla dell'Italia e dell'attenzione che i nostri governi hanno prestato nei confronti proprio della Turchia, un attore che negli ultimi anni “ha assunto completamente il controllo della parte occidentale della Libia” e che in modo evidente si propone di determinare “i processi politici in questo territorio, che è il ventre dell'Europa, fornitore di idrocarburi, e anche promettente esportatore di migranti clandestini e terrorismo verso l'Ue”. L'analista cita le parole del ministro della Difesa turco, Yasar Guler, secondo cui non ci sarà stabilità in Libia "senza la Turchia, che vuole creare un esercito libico unificato". "Operiamo secondo il principio della 'Libia per i libici' (...) e disponiamo già di quattro centri di addestramento militare per cooperare e fornire consigli", ha aggiunto Guler. (segue) (Res)