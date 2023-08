Mediterraneo: analista Bekker, Turchia non ha fondi sufficienti per espandere sua influenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia peraltro, spiega Bekker, sta operando anche in Nord Africa e Sahel proprio per consolidare la sua posizione in Libia. Dopo anni di rapporti complicati, Ankara ha ripreso il dialogo con l'Egitto e intrapreso una normalizzazione delle relazioni, un processo che segue analoghe iniziative diplomatiche che la Turchia ha avviato con Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. L'obiettivo di Ankara è chiaro secondo l'analista: “tentare di ripristinare la sua sfera di influenza 'ottomana' e riportare sotto il suo controllo il Nord Africa e una parte significativa del Medio Oriente”. Nonostante ciò, prosegue Bekker, “non tutto è così semplice. La regione è troppo grande”, nonostante il presidente Recep Tayyip Erdogan sia “un leader forte e si possa presumere che una parte degli abitanti del Medio Oriente lo seguirà”. Tuttavia, ricorda la turcologa, “qualsiasi attività di politica estera richiede fondi. E dato che la Turchia ha diversi debiti, è quasi impossibile parlare di successo" per tale iniziativa. (Res)