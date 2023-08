Lecce: Gdf, scoperta impresa edile sconosciuta al fisco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, i Finanzieri della Tenenza di Maglie hanno individuato un’impresa di costruzione, il cui titolare è risultato evasore totale, non avendo ottemperato agli obblighi dichiarativi ai fini fiscali e al versamento delle imposte dovute. I controlli condotti dalle Fiamme Gialle hanno preso avvio da una mirata analisi di rischio e dalle risultanze delle banche in uso al Corpo, nonché da elementi informativi raccolti sul territorio. A seguito dell’attività di verifica fiscale intrapresa ed attraverso l’esame della documentazione contabile rinvenuta durante il controllo, i Finanzieri hanno ricostruito i ricavi non dichiarati dalla predetta impresa edile per oltre 350 mila euro, importo che è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate per i conseguenti recuperi a tassazione. Il titolare dell’impresa è stato, inoltre, deferito alla Procura della Repubblica di Lecce per l’ipotesi delittuosa di ‘occultamento o distruzione di documenti contabili’, con contestuale proposta di sequestro ‘per equivalente’ di oltre 170.000 euro, corrispondente all’entità delle imposte non pagate. (Rin)