- Cielo ovunque sereno o poco nuvoloso per intermittenti transiti di velature; qualche cumulo in formazione sui rilievi al pomeriggio. Precipitazioni: assenti, salvo qualche piovasco o isolati e locali rovesci legati al ciclo diurno estivo su Alpi e Prealpi. Temperature: minime e massime in ulteriore lieve rialzo; in pianura valori minimi attorno a 22°C, massimi attorno a 36°C, con picchi fino a 37-38°C. (Rem)